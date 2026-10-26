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Karadeniz derbisinde gol yağmuru! 8 dakikada maçı çevirdiler

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Karadeniz derbisinde gol yağmuru! 8 dakikada maçı çevirdiler
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup etti. İlk yarıyı Gennaro Borrelli'nin golleriyle 2-0 geride kapatan bordo-mavililer, ikinci yarıda 8 dakikada bulduğu 3 golle öne geçti. Rizespor'un beraberliği yakaladığı 7 gollü mücadelede son sözü Franculino Dju söyledi ve Trabzonspor unutulmaz bir galibiyete imza attı.

  • Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı ve maçı Trabzonspor 4-3 kazandı.
  • İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Trabzonspor, ikinci yarıda 49, 51 ve 57. dakikalarda bulduğu gollerle 8 dakika içinde 3-2 öne geçti.
  • Franculino Dju, 57. ve 83. dakikalarda attığı gollerle Trabzonspor'un 4-3'lük galibiyetinde belirleyici oldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karadeniz derbisinde futbolseverler gol düellosuna tanıklık ederken, ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Trabzonspor sahadan 4-3 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

BORRELLI İLK YARIDA İKİ KEZ SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Çaykur Rizespor, 12. dakikada Gennaro Borrelli'nin golüyle 1-0 öne geçti. Yeşil-mavililer, 32. dakikada yine Borrelli'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Trabzonspor, ilk yarıda rakibine karşılık veremeyince soyunma odasına 2-0 mağlup girdi.

TRABZONSPOR 8 DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Trabzonspor, 49. dakikada Melih Kabasakal'ın golüyle farkı bire indirdi. Bordo-mavililer, yalnızca iki dakika sonra Aral Şimşir'in 51. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

Baskısını sürdüren Trabzonspor, 57. dakikada Franculino Dju'nun golüyle 3-2 öne geçti. Böylece bordo-mavililer, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada yalnızca 8 dakika içerisinde 3 gol bularak müthiş bir geri dönüş gerçekleştirdi.

RİZESPOR PES ETMEDİ, SKOR 3-3 OLDU

Trabzonspor'un üst üste bulduğu gollere Çaykur Rizespor'dan yanıt geldi. Ev sahibi ekip, 68. dakikada Qazim Laçi'nin kaydettiği golle beraberliği yakaladı.

Skorun 3-3'e gelmesiyle birlikte karşılaşmanın son bölümünde heyecan iyice arttı. Her iki takım da galibiyet golünü bulmak için mücadelesini sürdürdü.

SON SÖZÜ FRANCULINO DJU SÖYLEDİ

Dakikalar 83'ü gösterdiğinde Trabzonspor'da Franculino Dju bir kez daha sahneye çıktı. Bordo-mavili futbolcu, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydederek Trabzonspor'u 4-3 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor, 7 gole sahne olan Karadeniz derbisini 4-3 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

GELECEK HAFTANIN RAKİPLERİ BELLİ

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıNeyzen Erdinç Bal:

Tebrikler Trabzon.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıRecep Yaşakan:

Bir futbol severler maçı izledim hakem resmen Çaykur Rize doğradı maçı alıp direkt Trabzon'a verdi,.......

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Haber Yorumlarıo23608734:

reco boş yapma koçum

yanıt0
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Haber Yorumlarıo.kokdemir:

Sergen bey,Muçi sende yok!!!

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Haber Yorumlarıordu-52:

Baba 2 avans verdi 4 te biter dedi

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