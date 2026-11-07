Çaykur Rizespor yarın Erzurumspor FK'yi konuk ederek evinde ilk galibiyetini arayacak

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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Bu sezon Süper Lig'de 10 haftalık periyotta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 11 puan toplayan yeşil-mavililer, sahasında henüz puanla tanışamadı.

Evinde oynadığı 4 maçı da kaybeden Karadeniz temsilcisi, taraftarı önünde ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Yeşil-mavili ekip, sahasında bu sezon Samsunspor'a 2-0, Corendon Alanyaspor'a 1-0, Fenerbahçe'ye 3-0 ve Trabzonspor'a 4-3 yenildi.

İç saha maçlarında Çaykur Rizespor, rakip fileleri 3 kez havalandırırken kalesinde ise 10 gol gördü.

Erzurumspor FK ile 5. kez karşılaşacak

Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK, yarın yapacakları karşılaşmayla ligde 5. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 4 lig maçında taraflar birer galibiyet alırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA