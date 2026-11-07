Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çaykur Rizespor yarın Erzurumspor FK'yi konuk ederek evinde ilk galibiyetini arayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın saat 13.30'da sahasında Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Evinde oynadığı 4 maçı da kaybeden yeşil-mavililer, taraftarı önünde ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Bu sezon Süper Lig'de 10 haftalık periyotta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 11 puan toplayan yeşil-mavililer, sahasında henüz puanla tanışamadı.

Evinde oynadığı 4 maçı da kaybeden Karadeniz temsilcisi, taraftarı önünde ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Yeşil-mavili ekip, sahasında bu sezon Samsunspor'a 2-0, Corendon Alanyaspor'a 1-0, Fenerbahçe'ye 3-0 ve Trabzonspor'a 4-3 yenildi.

İç saha maçlarında Çaykur Rizespor, rakip fileleri 3 kez havalandırırken kalesinde ise 10 gol gördü.

Erzurumspor FK ile 5. kez karşılaşacak

Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK, yarın yapacakları karşılaşmayla ligde 5. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 4 lig maçında taraflar birer galibiyet alırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak

Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Ödemeler yüzde 50 artacak
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yabancı Damat'ın senaristi Güliz Kucur hayatını kaybetti

Bir dönemin efsane dizilerini yazmıştı! 61 yaşında acı veda
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor

Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor
Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi

Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı

Dünya onu arıyordu! Mersin'de bakın nerede yakalandı
Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var13

Dün akşam telefonu eline alınca kabusu yaşadı!