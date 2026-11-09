Galatasaray'ın zemini tartışılırken Çorum'dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi

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Galatasaray'da RAMS Park'ın zeminiyle ilgili eleştiriler sürerken, gözler bu kez Fenerbahçe'nin Arca Çorum FK ile oynadığı karşılaşmaya çevrildi. Sarı-lacivertlilerin deplasmanda 5-0 kazandığı mücadelede Çorum FK'nin sahası, düzgün ve bakımlı görüntüsüyle dikkat çekti. Karşılaşma boyunca zeminin belirgin biçimde bozulduğuna ilişkin bir görüntü öne çıkmazken, Çorum'daki çimlerin görünümü Galatasaray'ın stadıyla yapılan karşılaştırmaları beraberinde getirdi.

FENERBAHÇE'NİN 5-0 KAZANDIĞI MAÇTA ZEMİN DİKKAT ÇEKTİ

Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan Fenerbahçe, Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup ederken karşılaşmanın oynandığı sahanın görüntüsü de öne çıktı. Çorum FK'nin stadındaki çimlerin düzenli biçimde kesildiği, saha genelinde yeşil tonlarının korunduğu ve zeminin oldukça bakımlı göründüğü dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin farklı galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından Çorum'daki zemin, RAMS Park'ta yaşanan sorunlarla karşılaştırıldı. Özellikle Galatasaray'ın sahasındaki bazı bölgelerde görülen renk ve doku farklılıkları, iki stadyumun çimlerinin görünümündeki ayrımı belirgin hale getirdi.

AYNI ŞİRKETİN YAPTIĞI 6 STAT İDDİASI

Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Çorum FK'nin stadyumlarındaki çim çalışmalarının aynı şirket tarafından gerçekleştirildiği bilgisi oldu.

Söz konusu statlardan çekilen görüntülerde zeminlerin birbirinden farklı görünümler sergilemesi, özellikle bakım süreçlerini gündeme getirdi. Çorum FK'nin sahasındaki düzgün çim görüntüsü dikkat çekerken, Galatasaray'ın RAMS Park'taki zemin sorunlarının nedenleri yeniden tartışılmaya başlandı.

RAMS PARK'TAKİ ZEMİN SORUNU SÜRÜYOR

Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan RAMS Park'ın zemini, son dönemde yaşanan sorunlar nedeniyle eleştirilerin odağında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımın maçlarında saha koşullarının futbolcuların performansını ve sağlığını etkileyebileceğine ilişkin endişeler dile getirilirken, farklı statların zeminleriyle yapılan karşılaştırmalar da dikkat çekiyor.

Çorum FK'nin sahasının Fenerbahçe karşılaşmasındaki bakımlı görüntüsü, aynı şirketin çalıştığı belirtilen statlar arasındaki farklılıkları yeniden gündeme taşıdı.

AYNI ŞİRKET OLSA DA BAKIM KOŞULLARI FARKLI

Bir futbol sahasının kalitesi yalnızca çimlerin ilk kez serilmesiyle belirlenmiyor. Düzenli bakım, sulama, drenaj, güneş ışığı, hava koşulları ve maç yoğunluğu da zeminin durumunda belirleyici rol oynuyor.

Bu nedenle aynı şirket tarafından yapılan sahaların zaman içerisinde farklı koşullara sahip olması mümkün. Çorum FK'nin stadındaki çimlerin Fenerbahçe karşılaşmasında oldukça iyi görünmesi ise Galatasaray'ın zemin sorunlarıyla ilgili tartışmalara yeni bir karşılaştırma ekledi.

Kaynak: Haberler.com