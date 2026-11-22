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Amed Sportif Faaliyetler ile Çaykur Rizespor arasındaki maç 0-2 bitti. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım 2026'da Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Rizespor kazandı. Konuk ekibin iki golünü de Ali Sowe attı (19. ve 54. dakikalar). Anadolu Ajansı'nın maç raporuna göre ilk yarı Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

AMED - RİZESPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç, deplasman takımı Çaykur Rizespor'un 2-0 galibiyetiyle sona erdi. Amed, kendi sahasında gol bulamadı.

Diyarbakır ekibi için sonuç bir seriyi de bitirdi. Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar maç sonunda, Amed'in 20 aydır evinde kaybetmediğini (son iç saha yenilgisinin Erzurum maçında geldiğini) ve bu sezon iç sahadaki 6 maçının hepsini kazandığını söyledi.

GOLLERİ KİM ATTI?

İki golü de Ali Sowe attı. AA'nın aktardığına göre 19. dakikada Taylan Antalyalı'nın soldan yaptığı ortada Sowe topu ağlara gönderdi ve Rizespor 1-0 öne geçti. 54. dakikada ise kaleci Lafont'un kalesini terk ettiği pozisyonda Laçi topu Sowe'ye bıraktı, Sowe skoru 2-0'a getirdi.

MAÇTA NELER OLDU?

Maçta iki kaleci de kurtarışlar yaptı. 11. dakikada Kutucu'nun şutunda Rizespor kalecisi Lafont gole izin vermedi. Amed kalecisi Zafer de 21. ve 62. dakikalarda kurtarış yaptı; 79. dakikada Meraş'ın şutunu kornere çeldi. AA ve DHA'nın haberlerinde penaltı, kırmızı kart ya da iptal edilen gol bilgisi yer almadı.

TEKNİK DİREKTÖRLER NE DEDİ?

Amed Teknik Direktörü Besnik Hasi, DHA'ya göre maç sonunda "Bugün maçı hak ettiğimizi söyleyemem" dedi. Hasi, ilk yarıda oyunun içinde olduklarını ve pozisyon bulduklarını, ikinci yarıdaki değişikliklerin yeterli kaliteyi getirmediğini anlattı. Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle dar bir kadroyla oynadıklarını da söyledi.

Recep Uçar ise zor bir deplasmandan galibiyetle döndüklerini belirtti. Uçar, milli aradan sonraki iki maçtan 4, son 3 haftada ise 7 puan topladıklarını söyledi ve Diyarbakır'daki ev sahiplerine teşekkür etti.