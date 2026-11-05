Erzurumspor FK, 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

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Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile 8 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mavi-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana ısınarak başladı.

Futbolcular, daha sonra pas, koşu ve taktik çalışmaları yaptı.

Antrenman sonrası kulüp başkanı Ahmet Dal'ın katılımıyla kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın doğum günü kutlandı.

Mavi-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA