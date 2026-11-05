Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurumspor FK, 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurumspor FK, 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda pas, koşu ve taktik çalışmaları yapıldı.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile 8 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mavi-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana ısınarak başladı.

Futbolcular, daha sonra pas, koşu ve taktik çalışmaları yaptı.

Antrenman sonrası kulüp başkanı Ahmet Dal'ın katılımıyla kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın doğum günü kutlandı.

Mavi-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA
Bu haber 83 sitede yayınlandı.
Avrupa'da 18 uçakta bomba alarmı! Tehdit mesajı kan dondurdu

Avrupa hava sahası karıştı! 18 uçakta bomba alarmı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Su baskını mağduru üreticilere marul fidesi verildi

Sel mağdurlarına verildi! Tam 1 milyon 400 bin adet
Nihat Kahveci'den dikkat çeken sözler: Bir daha İstanbul'a inemezler

''Bu adamlar bir daha İstanbul'a inemezler''
Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı20

Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı
Bir ilimiz yasta! Genç öğretmen ablasının evinde ölü bulundu

Bir ilimiz yasta! Genç öğretmen ablasının evinde ölü bulundu
Kahreden olay! Bavuldan düşen tabanca 12 yaşındaki Melek'i canından etti

Evdeki bavuldan ölüm çıktı! Küçük Melek'in kahreden kaderi
AK Partili Yücel Arzen Hacıoğulları TBMM Genel Kurulu'nda Amedspor atkısı taktı

Meclis'te Amedspor sürprizi! Atkıyı takan başka takım taraftarı çıktı
Kameralara poz veren Hazar Ergüçlü, iç çamaşırı gözükünce...16

İç çamaşırı görünen Hazar'ın panik anları