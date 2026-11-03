Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çaykur Rizespor'un oyuncusu Can Bozdoğan ameliyat oldu, dönüşü 6-12 hafta öngörüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çaykur Rizespor'un oyuncusu Can Bozdoğan ameliyat oldu, dönüşü 6-12 hafta öngörüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çaykur Rizespor, Can Bozdoğan'ın muayene ve tetkikleri sonucunda ameliyata karar verildiğini açıkladı. Prof. Dr. Hasan Türüt, oyuncunun bugün başarılı operasyon geçirdiğini, sahalara dönüşünün 6-12 hafta öngörüldüğünü bildirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, oyuncusu Can Bozdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Kulüp başkan yardımcısı ve sağlık işleri sorumlusu Prof. Dr. Hasan Türüt, yazılı açıklamasında, orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'a yapılan muayene ve tetkikler sonucunda ameliyata karar verildiğini kaydetti.

Açıklamada, "Bugün başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuzun sahalara dönüş süresinin 6-12 hafta olması öngörülmektedir." denildi.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Kasımpaşa'dan şaşırtan karar! Fenerbahçe'den para istemiyor

Kasımpaşa'dan Emre için şaşırtan karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın

"Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın"
Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti

Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
ABD'nin İran'a saldırısı piyasaları vurdu! Petrol fırladı

Füzeler ateşlendi, piyasaların dengesi şaştı
Futbol sahasında kahreden anlar! Kalbi durdu, maç tatil edildi

İnsan insana bunu yapar mı? Kalbi durdu, maç tatil edildi
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir

Durdu durdu bombayı patlattı: Şampiyonluklar el değiştirebilir

Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi

Bakan Gürlek, fon vurgunu hakkında bu ifadeyi ilk kez kullandı

İstanbul'da sağanak ve maç etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul yine kıpkırmızı oldu