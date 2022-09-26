Menemen Haberleri - Menemen Haber - Haberler

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Menemen Haberleri

Menemen haber, Menemen son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Menemen - 4 Saat Önce
İzmir spor haberleri: TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 2 Menemen FK: 1

İzmir spor haberleri: TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 2 Menemen FK: 1

Menemen - Dün 22:28
Futbol: TFF 2. Lig

Futbol: TFF 2. Lig

Menemen - Dün 21:25
Futbol: Haftanın programı

Futbol: Haftanın programı

Menemen - 23.09.2022
İzmir gündem haberi | İzmir'de Jandarma 343 Kaçak Göçmen Yakaladı

İzmir gündem haberi | İzmir'de Jandarma 343 Kaçak Göçmen Yakaladı

Menemen - 21.09.2022
İzmir haber! İzmir'de 19 operasyonda 343 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir haber! İzmir'de 19 operasyonda 343 düzensiz göçmen yakalandı

Menemen - 21.09.2022
Göçmen kaçakçılarına tutuklama

Göçmen kaçakçılarına tutuklama

Menemen - 21.09.2022
Son dakika haberi... Menemen'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Menemen'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Menemen - 21.09.2022
Son dakika haberleri | Polis kapıya dayanınca uyuşturucuları ve paraları 6. kattan aşağıya attılar

Son dakika haberleri | Polis kapıya dayanınca uyuşturucuları ve paraları 6. kattan aşağıya attılar

Menemen - 21.09.2022
İZTAŞIT'ta üçüncü durak Menemen

İZTAŞIT'ta üçüncü durak Menemen

Menemen - 20.09.2022
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu maç programı açıklandı

Menemen - 20.09.2022
Kuvayımilliye öncüsü iki dedesiyle gurur duyuyor

Kuvayımilliye öncüsü iki dedesiyle gurur duyuyor

Menemen - 19.09.2022
Menemenspor liderlik koltuğunda

Menemenspor liderlik koltuğunda

Menemen - 19.09.2022
İzmir haber: Menemen'de gazilerin günü

İzmir haber: Menemen'de gazilerin günü

Menemen - 19.09.2022

İzmir gündem haberi | İzmir'de Jandarma 343 Kaçak Göçmen Yakaladı
Son dakika! İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuranların sayısı 3.5 milyona yaklaştı

Son dakika! İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuranların sayısı 3.5 milyona yaklaştı

Menemen - 19.09.2022
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Menemen - 18.09.2022
Futbol: Toplu sonuç

Futbol: Toplu sonuç

Menemen - 18.09.2022
Son dakika haber! İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haber! İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Menemen - 18.09.2022
İzmir 3. sayfa haberleri... İzmir'de husumetli olduğu genci bıçaklayarak öldürdü

İzmir 3. sayfa haberleri... İzmir'de husumetli olduğu genci bıçaklayarak öldürdü

Menemen - 18.09.2022
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu

Menemen - 16.09.2022
İzmir haberleri! Menemen'de Ahilik Haftası kutlandı

İzmir haberleri! Menemen'de Ahilik Haftası kutlandı

Menemen - 16.09.2022
Menemen'in Kurtuluşu Üç Gün Üç Gece Şenliklerle Kutlandı

Menemen'in Kurtuluşu Üç Gün Üç Gece Şenliklerle Kutlandı

Menemen - 15.09.2022
İzmir haberleri: İzmir Büyükşehir'den Menemen'e 500 Milyon Liralık Yatırım

İzmir haberleri: İzmir Büyükşehir'den Menemen'e 500 Milyon Liralık Yatırım

Menemen - 15.09.2022
İzmir haberi: Menemen'e 1500 konut müjdesi

İzmir haberi: Menemen'e 1500 konut müjdesi

Menemen - 15.09.2022
Futbol: Toplu sonuç

Futbol: Toplu sonuç

Menemen - 14.09.2022
Son Dakika: Sosyal konut projesine ilgi bir hayli yoğun! Saatler içerisinde 224 bin başvuru yapıldı

Son Dakika: Sosyal konut projesine ilgi bir hayli yoğun! Saatler içerisinde 224 bin başvuru yapıldı

Menemen - 14.09.2022
Başvurular bugün başlıyor! İşte sosyal konut projesinde kalem kalem tüm detaylar

Başvurular bugün başlıyor! İşte sosyal konut projesinde kalem kalem tüm detaylar

Menemen - 14.09.2022
İzmir haberi! İzmir'de jandarma 794 düzensiz göçmen ve 7 organizatör yakaladı

İzmir haberi! İzmir'de jandarma 794 düzensiz göçmen ve 7 organizatör yakaladı

Menemen - 14.09.2022
Servis aracı minibüsten inen yolcuların arasına daldı: Ölü sayısı 2'ye çıktı

Servis aracı minibüsten inen yolcuların arasına daldı: Ölü sayısı 2'ye çıktı

Menemen - 13.09.2022
Aliağa, kurtuluşunun 100. yılını kutladı

Aliağa, kurtuluşunun 100. yılını kutladı

Menemen - 13.09.2022
İzmir haberi: İzmir'de Jandarma 794 Kaçak Göçmen Yakaladı

İzmir haberi: İzmir'de Jandarma 794 Kaçak Göçmen Yakaladı

Menemen - 13.09.2022
Futbol: TFF 2. Lig

Futbol: TFF 2. Lig

Menemen - 13.09.2022
Jandarma 794 düzensiz göçmen ve 7 organizatör yakaladı

Jandarma 794 düzensiz göçmen ve 7 organizatör yakaladı

Menemen - 13.09.2022
İzmir haberi! İzmir Şehir Hastanesinde geri sayım

İzmir haberi! İzmir Şehir Hastanesinde geri sayım

Menemen - 13.09.2022
İzmir haber | İzmir'de 25 Bin Öğrenciye 15 Milyon 625 Bin TL'lik Destek

İzmir haber | İzmir'de 25 Bin Öğrenciye 15 Milyon 625 Bin TL'lik Destek

Menemen - 12.09.2022
Futbol: TFF 2. Lig

Futbol: TFF 2. Lig

Menemen - 10.09.2022
Samsunspor yine sil baştan

Samsunspor yine sil baştan

Menemen - 10.09.2022
Adanaspor'dan orta sahaya 2 transfer

Adanaspor'dan orta sahaya 2 transfer

Menemen - 09.09.2022
Son dakika haber! Yaz transfer sezonu sona erdi

Son dakika haber! Yaz transfer sezonu sona erdi

Menemen - 09.09.2022
İzmir haber... Menemen FK, Gencer Cansev'i transfer etti

İzmir haber... Menemen FK, Gencer Cansev'i transfer etti

Menemen - 08.09.2022
Turgutluspor golcü oyuncu Noyan Öz'ü renklerine bağladı

Turgutluspor golcü oyuncu Noyan Öz'ü renklerine bağladı

Menemen - 08.09.2022
Turgutluspor'dan Noyan hamlesi

Turgutluspor'dan Noyan hamlesi

Menemen - 08.09.2022
İzmir haberi | Menemen FK tökezledi

İzmir haberi | Menemen FK tökezledi

Menemen - 04.09.2022
Futbol: TFF 2. Lig

Futbol: TFF 2. Lig

Menemen - 03.09.2022
İzmir haberleri! Menemen belediye başkan yardımcısının darbedilmesine ilişkin bir kişi tutuklandı

İzmir haberleri! Menemen belediye başkan yardımcısının darbedilmesine ilişkin bir kişi tutuklandı

Menemen - 03.09.2022
Belediye başkan yardımcısına sopalı saldırıda 1 tutuklama

Belediye başkan yardımcısına sopalı saldırıda 1 tutuklama

Menemen - 03.09.2022
İZMİR'DE DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİNDE SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

İZMİR'DE DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİNDE SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

Menemen - 02.09.2022
İzmir 3. sayfa haberi... İzmir'de belediye başkan yardımcısına sopalı saldırıda 1 tutuklama

İzmir 3. sayfa haberi... İzmir'de belediye başkan yardımcısına sopalı saldırıda 1 tutuklama

Menemen - 02.09.2022
Başkan Vekili Pehlivan, traktör kullandı, üzüm hasadı yaptı

Başkan Vekili Pehlivan, traktör kullandı, üzüm hasadı yaptı

Menemen - 02.09.2022
Toplu ulaşıma İEF ayarı

Toplu ulaşıma İEF ayarı

Menemen - 02.09.2022
İzmir spor haberleri: Menemen FK 2'de 2 için Ankara'da

İzmir spor haberleri: Menemen FK 2'de 2 için Ankara'da

Menemen - 02.09.2022
Futbol: Haftanın programı

Futbol: Haftanın programı

Menemen - 02.09.2022
İzmir haberleri! Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darbeden 2 şüpheliye gözaltı

İzmir haberleri! Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darbeden 2 şüpheliye gözaltı

Menemen - 01.09.2022
Otoyollar ne zaman ücretsiz olacak? Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretsiz? Arefe günü köprüler ve yollar ücretsiz mi?

Otoyollar ne zaman ücretsiz olacak? Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretsiz? Arefe günü köprüler ve yollar ücretsiz mi?

Menemen - 07.07.2022
İzmir bayram namazı saat kaçta 2022? İzmir Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İzmir bayram namazı saati

İzmir bayram namazı saat kaçta 2022? İzmir Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İzmir bayram namazı saati

Menemen - 08.07.2022

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