Menemen Haberleri - Menemen Haber - Haberler

Menemen Haberleri
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Son dakika haberleri | Polis kapıya dayanınca uyuşturucuları ve paraları 6. kattan aşağıya attılar
Son dakika! İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuranların sayısı 3.5 milyona yaklaştı
İzmir 3. sayfa haberleri... İzmir'de husumetli olduğu genci bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika: Sosyal konut projesine ilgi bir hayli yoğun! Saatler içerisinde 224 bin başvuru yapıldı
Başvurular bugün başlıyor! İşte sosyal konut projesinde kalem kalem tüm detaylar
İzmir haberleri! Menemen belediye başkan yardımcısının darbedilmesine ilişkin bir kişi tutuklandı
İzmir 3. sayfa haberi... İzmir'de belediye başkan yardımcısına sopalı saldırıda 1 tutuklama
İzmir haberleri! Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darbeden 2 şüpheliye gözaltı
Otoyollar ne zaman ücretsiz olacak? Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretsiz? Arefe günü köprüler ve yollar ücretsiz mi?
İzmir bayram namazı saat kaçta 2022? İzmir Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İzmir bayram namazı saati
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