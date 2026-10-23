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Polis nişanlısı tarafından öldürülen avukat son yolculuğuna cübbesiyle uğurlandı

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Polis nişanlısı tarafından öldürülen avukat son yolculuğuna cübbesiyle uğurlandı
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İzmir’in Menemen ilçesinde, 3 Ekim’de nişanlandığı polis memuru Aykut Erol tarafından tabancayla vurularak öldürülen 62 yaşındaki avukat Özge Penbegül, gözyaşları içinde toprağa verildi. Meslektaşlarının tabutuna cübbe örttüğü Penbegül’ün cenaze törenine Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz ve İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen de katıldı. Penbegül’ü vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan Erol da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Menemen’de nişanlısının silahlı saldırısında hayatını kaybeden genç avukat Özge Penbegül için cenaze töreni düzenlendi. Acılı aile, törende ayakta durmakta güçlük çekti.

3 EKİM’DE NİŞANLANMIŞLARDI

Menemen ilçesi Tülbentli Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde, anne ve babası tatilde olan avukat Özge Penbegül ile 3 Ekim’de nişanlandığı polis memuru Aykut Erol arasında evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erol, yanındaki tabancayla Penbegül’e ateş etti, ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

KURTARILAMADILAR

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Penbegül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Hakkari’de görev yaptığı öğrenilen Erol da ambulansla kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TABUTUNA MESLEKTAŞLARI CÜBBE ÖRTTÜ

Özge Penbegül için Mermerli Mahallesi’ndeki Hacıkerimoğlu Buhara Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Soner Erden, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen, avukatlar, Penbegül’ün ailesi ve yakınları katıldı. Penbegül’ün tabutuna meslektaşları tarafından cübbe örtüldü.

ANNESİ TÖRENİ AMBULANSTAN İZLEDİ

Cenaze töreninde polis emeklisi olan baba Ozan Penbegül ve diğer yakınlar ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Özlem Penbegül ise cenaze törenini caminin önündeki ambulanstan takip etti. Özge Penbegül’ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Menemen Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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