Karayolları bültenine göre birçok yolda bakım ve yapım çalışması trafiği aksatıyor

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Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun 2-4. kilometrelerinde Asarlık Viyadüğü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.

Konya-Ankara yolunun 36-41. kilometrelerindeki (Aselsan Kavşağı ile Kayacık Mahallesi kesimi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 6-13. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Nevşehir yolunun 61-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 37-39. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Seydikemer-Kalkan-Kaş yolunun 29-34. kilometreleri ile Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 1-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 27-28. kilometrelerindeki şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA