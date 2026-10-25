Menemen FK, Çorlu deplasmanından 1 puanla döndü, ligde ilk beraberliğini aldı

Menemen FK, Çorlu deplasmanından 1 puanla döndü, ligde ilk beraberliğini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Menemen FK, üst üste Aliağa FK ve Gebze Spor'a 1-0 yenildikten sonra Çorlu Spor 1947 deplasmanında berabere kalıp ligde ilk beraberliğini aldı. 55'inci dakikada Eyüp Poyraz'ın kendi kalesine attığı golden sonra Fırat Arslan skoru eşitledi ve Menemen evine 1 puanla döndü.
2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK; üst üste Aliağa FK (D) ve Gebze Spor'a 1-0'lık skorlarla yenildikten sonra Çorlu Spor 1947 deplasmanından puan çıkarmayı başardı. İlk yarısı golsüz biten randevuda 55'inci dakikada Eyüp Poyraz'ın kendi kalesine attığı golle geriye düşen sarı-lacivertliler, 55'inci dakikada Fırat Arslan ile skora denge getirip evine 1 puanla döndü. Ligde ilk beraberliğini alan sarı-lacivertli ekip, üst üste düşme hattında yer alan Hatayspor ve Arnavutköy ile oynayacağı maçları kazanıp üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Menemen FK hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Karacabey Belediyespor'u konuk edecek.