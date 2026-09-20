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5. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali'nde Hemhal Sofra finalini Nisa Buğan kazandı

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İzmir Menemen'deki 5. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali'nde Hemhal Sofra Kavramsal Seramik Yarışması finali yapıldı. Nisa Buğan 'Hermos' ile birinci olurken, Hünerli Eller Çömlek Yarışması'nın teknik dalında erkeklerde Oktay İde, kadınlarda Anetta Motmaine birinci oldu.

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen 5. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali kapsamında "Hemhal Sofra Kavramsal Seramik Yarışması"nın finali yapıldı, "Hünerli Eller Çömlek Yarışması"nın teknik dalı tamamlandı.

Menemen Şehir Parkı'nda yapılan Hemhal Sofra Kavramsal Seramik Yarışması finalinde seramik sanatını gastronomiyle buluşturan finalistler, hazırladıkları sofra tasarımlarını jüriye sundu.

Eserlerin sanatsal niteliğinin yanı sıra yemek sunumu ve gastronomik yaklaşımların değerlendirildiği yarışmada, "Hermos" adlı eseriyle Nisa Buğan birinci oldu. İkincilik ödülü "Menemen Tepsisi" eseriyle Filiz Şen ve "İsimsiz" eseriyle İrem Yılmaz arasında paylaştırıldı. "Balık Kulplu Servis Seti" ile Lilia But, "Gagavuz Güneşi" ile Ulieana Trandafilova, "MENBA" adlı ortak çalışmalarıyla Sibel Kamber Özen ve Abdulvahap Özen mansiyon ödülü kazandı.

Dereceye girenlere ödülleri Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz ve MHP Menemen İlçe Başkanı Barbaros Çalışçı tarafından takdim edildi.

Hünerli Eller Çömlek Yarışması'nın teknik dal kategorisinde ise ustalar, 6 kilogramlık çamurla 20 dakikada torna başında yumurta ve çanak formları üretti. Teknik yeterlilik ve ölçüm kriterleriyle yapılan değerlendirmenin ardından dereceye girenler belli oldu.

Erkekler teknik dalda Oktay İde birinci, Mustafa Desticioğlu ikinci, Uğur Tokmak üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar ise Anetta Motmaine birinciliği, Karlygash Oralbaeva ikinciliği, Agatha Teresa Marchinkowska üçüncülüğü elde etti.

Dereceye girenlere ödülleri, estetik dal etabının ardından düzenlenecek resmi törenle verilecek.

Kaynak: AA
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