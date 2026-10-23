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İzmir Menemen'de nişanlısı tarafından öldürülen avukat Özge Penbegül toprağa verildi

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İzmir Menemen'de nişanlısı tarafından öldürülen avukat Özge Penbegül toprağa verildi Haber Videosunu İzle
İzmir Menemen'de nişanlısı tarafından öldürülen avukat Özge Penbegül toprağa verildi
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İzmir'in Menemen ilçesinde nişanlısı tarafından tabancayla öldürülen avukat Özge Penbegül (26), Hacıkerimoğlu Buhara Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Menemen Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen ve meslektaşları katıldı.

(İZMİR) - İzmir'in Menemen ilçesinde polis memuru nişanlısı tarafından tabancayla vurularak öldürülen avukat Özge Penbegül (26), son yolculuğuna uğurlandı.

Penbegül için Hacıkerimoğlu Buhara Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen ile meslektaşları katıldı.

Tabutunun üzerine avukat cübbesi konulan Penbegül'ün annesi, kızının tabutu başında gözyaşı döktü.

Cenaze namazı öncesinde Penbegül'ün kadın meslektaşlarının ön safta yer almak istemesi üzerine kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

Penbegül'ün cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Menemen Mezarlığı'nda defnedildi.

Tülbentli Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde, Özge Penbegül ile 3 Ekim'de nişanlandığı polis memuru Aykut Erol arasında aile evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Erol, tabancayla Penbegül'e ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini vurmuştu. Penbegül olay yerinde, Erol ise kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: ANKA
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