Menemen FK, zemin bakımı nedeniyle Hatayspor'u İzmir Atatürk Stadı'nda ağırlayacak

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2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, Menemen İlçe Stadı zemininin bakıma alınması nedeniyle pazar günü Hatayspor'u İzmir Atatürk Stadı'nda konuk edecek. Hafta içinde 1-0 kaybettiği kupa maçında Karacabey Belediyespor'u Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda misafir eden sarı-lacivertliler, bu kez İzmir Atatürk Stadı'nı kullanacak. Ligde 3'te 3 yaptıktan sonra son 3 maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak düşüşe geçen Menemen temsilcisi, eksi 5 puanla düşme hattında yer alan Hatayspor'u dize getirerek moral bulmak istiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı