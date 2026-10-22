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İzmir Menemen'de polis memuru avukat nişanlısını vurup öldürdü, canına kıydı

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İzmir Menemen'de bir polis memuru, iddiaya göre tartıştığı avukat nişanlısını tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla hayatına son verdi. Olay yerinde hayatını kaybeden avukat nişanlısı ile hastanede kurtarılamayan polis memuru, otopsi için adli tıp morguna gönderildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde bir polis memuru, kavga ettiği avukatlık yaptığı öğrenilen nişanlısını tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla hayatına son verdi.

Olay, Menemen ilçesi Tülbentli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan Özge Penbegül ile nişanlısı Aykut Erol arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aykut Erol, yanındaki tabancayla Özge Penbegül'e ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özge Penbegül'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Aykut Erol ise kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hakkari'de görevli polis memuru olduğu belirtilen Aykut Erol ile avukat Özge Penbegül'un cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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