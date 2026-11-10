Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir'de fabrika patlamasında ölen işçi Mustafa Sert Menemen'de toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçi Mustafa Sert'in cenazesi, Menemen'de kılınan cenaze namazının ardından Türkelli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da katıldı.

İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Mustafa Sert'in cenazesi toprağa verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Sert'in (42) cenazesi, evinin bulunduğu Menemen'in Kasımpaşa Mahallesi'ndeki Erginler Camisi'ne getirildi.

Cenazeye katılan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Sert'in ailesine başsağlığı diledi.

Sert'in cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Türkelli Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Sert'in ailesi katıldı.

Sert'in 4 yıl önce patlamanın yaşandığı fabrikada çalışmaya başladığı ve biri 3 aylık, diğeri ise 14 yaşında iki çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor

Türkiye'den tarihi anlaşma! Dört ülke güçlerini birleştirdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor 18

Ve bomba patladı! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor

Atatürk için okutulan mevlitte dikkat çeken görüntü

Atatürk için okutulan mevlite bu görüntü damga vurdu

17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş23

17 can alan fabrikanın kurucusuyla ilgili şoke eden detay
Netanyahu, İran'a yeni saldırı için her gün Trump'ı arıyormuş

Umduğunu bulamayınca her gün aramaya başladı! İşte nedeni
ABD'de Savaş Bakanı Hegseth topu Trump'a attı: Operasyonların emrini o verdi

Savaş bakanı resmen Trump'ı sattı! Jet yanıtı da olay
Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu

Amedspor'un kasasından çuvalla para çıkacak! İşte nedeni
Şengül Teyze'den 'Oğlum' dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler31

Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler