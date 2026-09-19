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Menemen'de 5. Çömlek Festivali kortejle başladı, 45 ülkeden katılımcı var

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İzmir Menemen'de 5'incisi düzenlenen Uluslararası Çömlek Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Festivalde 45 ülkeden 75 uluslararası katılımcı, 55 seramik atölyesi ve 32 firma yer alıyor.

İzmir'in Menemen ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Menemen Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festival kapsamında Lise Yolu'nda yürüyüş gerçekleştirildi.

Katılımcılar, yürüyüşün ardından festival alanının kurulduğu Şehir Parkı'na ulaştı.

Burada düzenlenen açılış töreninde protokol üyeleri kurdele kesti. Açılışın ardından protokol üyeleri çömlek yaptı.

Programa AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Yaşar Kırkpınar, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte 45 ülkeden 75 uluslararası katılımcı, 55 seramik atölyesi ve 32 firma yer alıyor.

Kurulan stantlarda çömlek yapım gösterileri, atölyeler ve sergiler gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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