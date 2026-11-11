Yüzlerde aynı acı, aynı keder! Fabrika patlamasında hayatını kaybeden genç mühendise acı veda

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Aliağa’daki fabrika patlamasında yaşamını yitiren işçiler, İzmir’in farklı ilçelerinde düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı.

GENÇ MÜHENDİSE GÖZYAŞLARIYLA VEDA

Makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik’in (25) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Menemen ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde Özçelik’in annesi Gülden, babası Nihat ve kardeşi Şevval Özçelik gözyaşı döktü.

TÖRENE BAKAN YARDIMCISI DA KATILDI

Törene Özçelik’in yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile YENİ Parti İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın da katıldı. Özçelik’in cenazesi, kılınan namazın ardından Ulukent Mezarlığı’nda defnedildi.

ÜNALDI VE OĞUZ DA DEFNEDİLDİ

Patlamada hayatını kaybeden işçilerden Göksel Ünaldı’nın cenazesi, Aliağa’daki Bozköy Camisi’nde kılınan namazın ardından Bozköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ersin Oğuz ise Kınık ilçesindeki Büyükoba Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Kadir Kaan Özçelik

18 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Aliağa’daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 9 Kasım’da meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA