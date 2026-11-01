Menemen FK, Hatayspor'u 3-0 yenip kötü gidişatını durdurdu, 13 puana yükseldi

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2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçında 2 yenilgi ve 1 beraberlik alıp üst sıralardan uzaklaşan Menemen Futbol Kulübü, İzmir Atatürk Stadı'nda konuk ettiği Hatayspor'u 3-0 yenip kötü gidişatını durdurdu. Menemen FK, 36'ncı dakikada Eyüp Poyraz'ın golüyle perdeyi açtı: 1-0. Maçın ilk devresini 1-0 galip tamamlayan sarı-lacivertliler, 53'üncü dakikada Doğukan Emeksiz ile golleri ikiledi: 2-0. Menemen FK, 58'inci dakikada Burak İngenç'in golüyle farkı 3'e çıkardı: 3-0. 3 puanı 3 golle alan Menemen FK 13 puana yükseldi. Hatayspor ise eksi 5 puanla düşme hattından kurtulamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı