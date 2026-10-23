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İzmir'de kalbi dakikada 250'nin üzerinde atan 13 yaşındaki çocuk ablasyonla iyileşti

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İzmir Menemen'de yaşayan 13 yaşındaki Hiranur Kayacı, dakikada 250'yi aşan kalp ritmi ve ilaç tedavisine yanıt vermeyen ağır kalp yetmezliği nedeniyle 3 boyutlu ablasyonla iyileşti. Kalp fonksiyonları yüzde 20'ye düşen Kayacı, 2 gün yoğun bakımda takip edilip taburcu edildi.

Kalbi dakikada 250'nin üzerinde atan, ritim bozukluğuna bağlı ağır kalp yetmezliği gelişen Hiranur Kayacı, ilaç tedavisine yanıt vermeyince uygulanan 3 boyutlu radyofrekans ablasyon işlemi sayesinde iyileşti ve taburcu oldu.

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Hiranur Kayacı, 2 hafta önce halsizlik, nefes alma güçlüğü ve yorgunluk şikayetleri üzerine ailesi tarafından Menemen Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Yapılan tetkik ve muayenede kalbinde ritim bozukluğu olduğu belirlenen Kayacı, İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin acil servisine ulaştığında kalbinin atış hızı 250'yi geçen Kayacı, hemen yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cem Karadeniz ve Doç. Dr. Kaan Yıldız tarafından muayene edilen Kayacı, entübe edildi.

Uygulanan ilaç tedavilerine yanıt vermeyen Kayacı'ya 3 boyutlu radyofrekans ablasyon tedavisi uygulandı.

Bu sayede sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Hiranur Kayacı, AA muhabirine, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne getirildiği anı hatırlamadığını söyledi.

Gözlerini yapılan operasyonun ardından açtığını anlatan Kayacı, "Kalbim çok çarpıyordu ve sıcak basıyordu. İyileştiğim için sevindim. Büyüyünce tıp fakültesinde eğitim almak istiyorum. Tıp, sağlık demek. Artık daha çok istiyorum. Doktorlar bana çok iyi baktı. Onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Anne Firdevs Kayacı ise evladını yoğun bakım servisinde entübe bir şekilde görünce çok üzüldüğünü ifade etti.

Kızını kaybetme korkusu yaşadığını belirten Kayacı, doktorların zamanında müdahalesi sayesinde Hiranur'a yeniden sarılabildiklerini aktardı.

"Kalp fonksiyonları toparladı"

Operasyonu yapan İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Cem Karadeniz de Kayacı'nın hastaneye geldiğinde hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade etti.

Kayacı'yı iyileştirmek için dakikalarca müdahale ettiklerini anlatan Karadeniz, şunları kaydetti:

"Kalbin üst odacıklarından kaynaklanan ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliği tablosuyla başvurdu. İlaç tedavisiyle başladık. Takiplerimizde ilaç tedavisine rağmen, ritim bozukluğu tablosunun devam etmesi ve kalp yetmezliğinin derinleşmesi üzerine operasyona aldık. Kalbin hızı 250'nin üzerindeydi. Kalp fonksiyonları yüzde 20'ye kadar düşmüştü. Bu ağır bir kalp yetmezliği durumuydu. Hastamızın kasıklardaki büyük damarlardan girip kateterlerle kalbe ulaştık. 3 boyutlu haritalama yöntemiyle odağı bulduk. Isıtma yöntemiyle odağı ortadan kaldırdık. İlaçları hemen kestik. Kalp fonksiyonları toparladı."

Karadeniz, hastalarını 2 gün daha yoğun bakımda takip ettikten sonra taburcu ettiklerini kaydetti.

Çocuklarda ritim bozukluğunun zamanında müdahale edilmezse olumsuz sonuçlara yol açabildiğini belirten Karadeniz, "Operasyonu yapmamış olsaydık hastayı kaybedebilirdik. Hasta bundan sonra hiçbir ilaç kullanmadan rutin bir şekilde hayatına devam edecek. Sporunu yapabilecek, okuluna gidecek." diye konuştu.

Doç. Dr. Kaan Yıldız ise 13 yaşındaki bir çocuğun kalp ritminin dakikada 100 ile 110 arasında olması gerektiğini, 250'den fazla atmasının önemli bir sağlık sorunu olduğunu aktardı.

Kayacı'nın ağır bir ritim bozukluğu yaşadığını belirten Yıldız, zamanında yapılan müdahalenin hayat kurtardığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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