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Menemen FK, yarın evinde Gebzespor'u ağırlayacak, Eren Fansa görev alamayacak

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Menemen FK, yarın evinde Gebzespor'u ağırlayacak, Eren Fansa görev alamayacak
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Aliağa FK'ya 1-0 yenilen Menemen FK, yarın evinde Gebzespor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'ndaki maçta kırmızı kart cezalısı Eren Fansa görev alamayacak; teknik direktör Tolga Doğantez kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Aliağa FK'ya 1-0 yenilip zirve yarışında yara alan Menemen Futbol Kulübü yarın evinde Gebzespor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda Safa Yılmaz'ın düdük çalacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Haftaya 9 puanla 9'uncu sırada giren Menemen FK'da kırmızı kart cezalısı Eren Fansa karşılaşmada görev alamayacak. Teknik direktör Tolga Doğantez, geçen haftaki yenilgiyi telafi edeceklerini, kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerini dile getirdi. Rakip Gebzespor ise 6 maçta 12 puan toplayıp play-off potasında yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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