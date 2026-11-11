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HABAŞ’taki yangında ölen makine mühendisi Menemen’de toprağa verildi

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HABAŞ’taki yangında ölen makine mühendisi Menemen’de toprağa verildi
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Aliağa’daki HABAŞ fabrikasında çıkan yangında yaşamını yitiren 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kan Özçelik, Menemen’deki Egekent 2 Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulukent Mezarlığı’nda toprağa verildi. Anne ve kız kardeşi tabutuna sarılıp öptü.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki patlamanın ardından yangının çıktığı HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda yaşamını yitiren kişilerden makine mühendisi Kadir Kan Özçelik (25) için bugün öğle vakti Menemen'deki Egekent 2 Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Kadir Kan Özçelik'in babası Nihat Özçelik, annesi Gülden Özçelik, kız kardeşi Şevval Özçelik, halasının oğlu Ömer Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

ANNE VE KIZ KARDEŞİ TABUTU OKŞADI

Anne Gülden Özçelik ve kız kardeşi Şevval Özçelik, Kadir Kan Özçelik'in tabutuna sarıldı, öpüp okşadı. Özçelik'in cenazesi, kılınan namaz sonrası Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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