İzmir Menemen'de uyuşturucu baskınında 5 zanlı gözaltına alındı, 3 tabanca bulundu

İzmir Menemen'de uyuşturucu baskınında 5 zanlı gözaltına alındı, 3 tabanca bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Menemen'de uyuşturucu ve silah ticaretiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda 1 kilo 131 gram sentetik uyuşturucu ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, iki zanlının farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları olduğu belirtildi.
İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah ticareti operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve silah ticareti suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde ve bir otomobilde yapılan aramalarda 1 kilo 131 gram sentetik uyuşturucu, 36 uyuşturucu hap, hassas terazi, bıçak, 3 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 38 fişek ve 9 kartuş ele geçirildi.
Yakalananlardan iki kişinin farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu belirtildi.