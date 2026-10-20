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İzmir Menemen'de uyuşturucu baskınında 5 zanlı gözaltına alındı, 3 tabanca bulundu

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İzmir Menemen'de uyuşturucu ve silah ticaretiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda 1 kilo 131 gram sentetik uyuşturucu ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, iki zanlının farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları olduğu belirtildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah ticareti operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve silah ticareti suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde ve bir otomobilde yapılan aramalarda 1 kilo 131 gram sentetik uyuşturucu, 36 uyuşturucu hap, hassas terazi, bıçak, 3 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 38 fişek ve 9 kartuş ele geçirildi.

Yakalananlardan iki kişinin farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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