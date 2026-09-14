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Menemen FK puanla tanışamadı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başında yönetimde belirsizlikler yaşayan, transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve birçok as futbolcusuyla yollarını ayıran Menemen Futbol Kulübü, sezona kötü bir giriş yaptı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başında yönetimde belirsizlikler yaşayan, transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve birçok as futbolcusuyla yollarını ayıran Menemen Futbol Kulübü, sezona kötü bir giriş yaptı. İlk hafta evinde İnegöl Kafkas Spor'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, 2'nci hafta da deplasmanda Muşspor'a 4-0 kaybetti. Teknik direktör Tolga Doğantez yönetiminde henüz puanla tanışamayan İzmir ekibi, bu hafta sahasında Sincan Belediyesi Ankaraspor'la karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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