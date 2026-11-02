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Menemen FK, İzmir Atatürk Stadı'nda Hatayspor'u 3-0 yenip 13 puana ulaştı

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Menemen FK, İzmir Atatürk Stadı'nda Hatayspor'u 3-0 yenip 13 puana ulaştı
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Sahası bakımda olduğu için İzmir Atatürk Stadı'nda Hatayspor'u 3-0 yenen Menemen FK, 13 puana ulaşıp play-off için umutlandı. Teknik direktör Tolga Doğantez oyuncularını kutlarken takım bu hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la oynayacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçında 2 yenilgi ve 1 beraberlik alıp üst sıralara tırmanamayan Menemen Futbol Kulübü, Hatayspor maçıyla galibiyet hasretini dindirdi. Sahası bakımda olduğu için İzmir Atatürk Stadı'nda çıktığı maçta düşme hattındaki rakibini 3-0 yenmeyi başaran sarı-lacivertliler 13 puana ulaşıp play-off için umutlandı. Teknik direktör Tolga Doğantez kendileri açısından önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Oyuncularımı kutluyorum. Rakibimize de saygı duyduk. Kazanmak önemli, devamını getireceğiz" dedi.

Menemen FK bu hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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