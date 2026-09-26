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Menemen FK, ilk galibiyetin ardından yarın deplasmanda Sebat Spor'la karşılaşacak

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Menemen FK, ilk galibiyetin ardından yarın deplasmanda Sebat Spor'la karşılaşacak
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Ankaraspor'u 3-0 yenerek ilk galibiyetini alan Menemen Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Sebat Spor ile karşılaşacak. Maç öncesi Menemen FK'nın 3, henüz galibiyeti olmayan Sebat Spor'un 1 puanı bulunuyor.

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Ankaraspor'u 3-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden Menemen Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Sebat Spor'la karşı karşıya gelecek.

Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda Alp Tanırgan'ın yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Menemen FK bu maç öncesi 2 yenilgi ve 1 galibiyet alarak 3 puan topladı. Sebat Spor ise henüz galibiyetle tanışamadı. Trabzon temsilcisi 3 müsakada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip hanesine 1 puan yazdırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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