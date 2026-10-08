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Menemen FK'da Doğantez, Aliağa FK, Gebzespor ve Çorluspor maçlarına odaklandı

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Menemen FK'da Doğantez, Aliağa FK, Gebzespor ve Çorluspor maçlarına odaklandı
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Adana Demirspor'u 2-0 yenerek 3'te 3 yapan Menemen FK'da teknik direktör Tolga Doğantez, Aliağa FK, Gebzespor ve Çorluspor 1947 maçlarının önemli olduğunu söyledi. Bu hafta Aliağa Futbol'a konuk olacak Menemen, zirve yarışında iddialı konuma geldi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Adana Demirspor'u 2-0 yenip 3'te 3 yapan ve zirve yarışında iddialı konuma gelen Menemen Futbol Kulübü'nde teknik direktör Tolga Doğantez açıklamalarda bulundu. Bu hafta İzmir derbisinde önemli rakiplerinden Aliağa Futbol'a konuk olacak sarı-lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcısı çok zorlu maçlara çıkacaklarını belirterek, "Önümüzde Aliağa FK, Gebzespor ve Çorluspor 1947 olmak üzere üç önemli maçımız var. Bu üç karşılaşmanın ardından ligde hangi konumda yer alacağımızı daha net göreceğiz. Bu maçlara moralli gidiyoruz ve tamamen oyun odaklı bir konsantrasyon içerisindeyiz. Amacımız sahaya çıkıp mücadelemizi en iyi şekilde ortaya koymak" dedi.

Lige kötü başladıklarını ancak hızlı bir şekilde toparlandıklarını anlatan Doğantez, "Başkanımız, sezonun başlamasına iki gün kala lige katılma kararı aldı. İlk 11'de düşünülen üç oyuncumuzla transferin son günü yollarımızı ayırdık. İlk iki maçta oyun planımızla ilgili hiçbir şeyi sahaya yansıtmadık. 16 kişilik kadromuzda bazı mevkilerde fazla oyuncu varken, bazı mevkilerde ise oyuncumuz yoktu. Lige başladığımızda takımımızın forveti ve sağ açık oyuncusu yoktu. Bu nedenle eksik olduğumuz mevkiler için oyuncuları kendi içimizden üretmeye başladık. Ankaraspor maçından sonra sahanın en iyi oyuncusu olan stoper Burak Enes Fıstıkçıoğlu'nu forvet olarak oynatmaya başladım. Takım içerisindeki oyuncularımızı farklı mevkilerde değerlendirerek kadromuzu şekillendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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