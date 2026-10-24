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İzmir Menemen'de kayıp Muharreme Oral'ın öldürüldüğü iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

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İzmir Menemen'de 21 yıldır haber alınamayan Muharreme Oral'ın öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İ.H.O. adli kontrolle serbest bırakılırken, Oral'ın cesedine ulaşmak için yer altı görüntüleme ve tarama cihazlarıyla çalışmalar sürüyor.

İZMİR'in Menemen ilçesinde 21 yıldır kendisinden haber alınamayan Muharreme Oral'ın öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde Menemen'de 2005 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Muharreme Oral'ın dosyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, Oral'ın aile bireyleri tarafından öldürüldüğüne ilişkin gizli tanık beyanı ile şüphelilerin iletişim kayıtlarının birlikte değerlendirildiğini açıkladı. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Oral'ın bir kuyuya atıldığı iddiası üzerine geçen 19 Ekim'de düzenlenen operasyonda ağabeyleri Y.O., Z.O. ve İ.H.O. ile aile bireylerinden G.O. ve G.Ş. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilip hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Y.O., Z.O., G.O. ve G.Ş. tutuklandı, İ.H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Oral'ın cesedine ulaşmak amacıyla yer altı görüntüleme ve tarama cihazlarıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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