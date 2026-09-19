Haberler

Futbolda Nesine 2. Lig'de 3. hafta Beyaz Grup'ta 4, Kırmızı Grup'ta 2 maçla başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 2. Lig'de 3. haftanın açılışında Beyaz Grup'ta 4, Kırmızı Grup'ta 2 maç oynandı. Adana 01 FK, Çorluspor 1947, Menemen FK ve Seza Çimento Elazığspor galip gelirken, MKE Ankaragücü-Serikspor ile Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Adana Demirspor maçları berabere bitti.

Futbolda Nesine 2. Lig'in 3. haftası, Beyaz Grup'ta 4, Kırmızı Grup'ta ise 2 müsabakayla başladı.

Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

Kırmızı Grup:

Adana 01 FK-52 Orduspor: 3-2

MKE Ankaragücü- Serikspor : 1-1

Beyaz Grup:

Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Çorluspor 1947: 0-2

Menemen FK-Ankaraspor: 3-0

Seza Çimento Elazığspor-Aliağa Futbol: 5-0

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Adana Demirspor: 1-1

Kaynak: AA
Dev dolandırıcılık operasyonunda 9 İsraillinin kimlikleri deşifre oldu

İçimizdeki hainler! Kimlikleri tespit edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayseri'de mangal faciası! Balkonda yakılan ateş iki evin çatısını küle çevirdi

Mangal keyfi faciaya dönüştü! İki evin çatısı küle döndü
Kozinoğlu dosyasında yeni gözaltılar! Aralarında cezaevi müdürü de var

Kozinoğlu dosyasında yeni gözaltılar! Aralarında cezaevi müdürü de var
Beşiktaş'ta 4 isim Diyarbakır'a götürülmedi

4 isim Diyarbakır'a götürülmedi!
İlk yarının skorunu görenlerin aklına 8 sene önceki maç geldi

İlk yarının skorunu görenlerin aklına 8 sene önceki maç geldi
Fenerbahçe'nin yüzüne bakmadığı yıldız Barcelona'da şov yapıyor

Fenerbahçe'nin yüzüne bakmadığı yıldız Barcelona'da şov yapıyor
Derbide inanılmaz an! 90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor

90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor
İlaç kutularında yeni dönem başlıyor! Açtığınızda şaşırmayın

İlaç kutularında yeni dönem başlıyor! Açtığınızda şaşırmayın