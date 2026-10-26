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İzmir'in Menemen ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı sonbahar renklerine büründü

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İzmir'in Menemen ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı sonbahar renklerine büründü
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İzmir'in Menemen ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharla birlikte yeşil, kızıl ve sarı tonlarına büründü. Yamanlar Dağı'nda 850 metre yükseklikteki park, 35 dekarlık gölü ve doğasıyla doğaseverlerin uğrak noktası oluyor.

İZMİR'in Menemen ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın yeşil, kızıl ve sarı tonlarına büründü.

Menemen ilçesinde Yamanlar Dağı üzerinde, deniz seviyesinden 850 metre yükseklikte bulunan Karagöl Tabiat Parkı, gölü, ağaçlarla çevrili doğası ve serin havasıyla ziyaretçileri hayran bırakıyor. Park sınırları içerisindeki 35 dekarlık su yüzeyine sahip, jeolojik hareketler sonucu oluşan heyelan set göl, başta yaban ördekleri olmak üzere pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor. Sonbaharla birlikte yeşil, kızıl ve sarı tonlarına bürünen Karagöl Tabiat Parkı, atmosferiyle doğaseverlerin uğrak noktası oluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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