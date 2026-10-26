İzmir'in Menemen ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı sonbahar renklerine büründü

İZMİR'in Menemen ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın yeşil, kızıl ve sarı tonlarına büründü.

Menemen ilçesinde Yamanlar Dağı üzerinde, deniz seviyesinden 850 metre yükseklikte bulunan Karagöl Tabiat Parkı, gölü, ağaçlarla çevrili doğası ve serin havasıyla ziyaretçileri hayran bırakıyor. Park sınırları içerisindeki 35 dekarlık su yüzeyine sahip, jeolojik hareketler sonucu oluşan heyelan set göl, başta yaban ördekleri olmak üzere pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor. Sonbaharla birlikte yeşil, kızıl ve sarı tonlarına bürünen Karagöl Tabiat Parkı, atmosferiyle doğaseverlerin uğrak noktası oluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı