Aliağa FK deplasmanda Erbaaspor'u 4-2 yendi, 5 hafta sonunda 12 puan topladı

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2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirvenin iddialı takımlarından Aliağa Futbol, deplasmanda Erbaaspor'u 4-2 yenerek çıkışını sürdürdü. Maça hızlı başlayan Aliağa FK 5'inci ve 16'ncı dakikada Ahmet Arslan'ın golleriyle devreyi 2-0 önde tamamladı. Müsabakanın 55'inci dakikasında Oktay Balcı'nın golüne engel olamayan Aliağa FK, 1 dakika sonra Emrehan Gedikli ile üçüncü golü kaydetti.

Sarı-siyahlılar bu kez 59'uncu dakikada yine Ahmet Arslan'la ağları sarsıp skoru 4-1 yaptı. Maçın son anlarında Erbaaspor Dağhan Erdoğan ile gol buldu. Erbaaspor deplasmanında rahat kazanan Aliağa FK 5 hafta sonunda 12 puan toplayıp yarışa ağırlığını koydu. Aliağa FK gelecek hafta evinde İzmir ekibi Menemen FK ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı