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Aliağa Futbol'da Namet Ateş, Menemen FK'yı 1-0 yendikleri maçı değerlendirdi

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Aliağa Futbol'da Namet Ateş, Menemen FK'yı 1-0 yendikleri maçı değerlendirdi
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Aliağa Futbol Teknik Direktörü Namet Ateş, Menemen FK’yı 1-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyeti aldıklarını belirtti. Ateş, sonuçtan memnun olduklarını ancak kazandıkları maçlarda da gelişime açık yönlerini görmeye devam ettiklerini söyledi.

ALİAĞA Futbol Teknik Direktörü Namet Ateş, "Sonuçtan memnunuz ancak kazandığımız maçlarda da gelişime açık yönlerimizi görmeye devam ediyoruz" dedi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Menemen Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek zirve yarışında kaza yapmayan Aliağa Futbol'da teknik direktör Namet Ateş, müsabakayı değerlendirdi. Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Ateş:

"Menemen FK karşısında 1-0 kazanarak önemli bir üç puan aldık. Kaçırdığımız penaltı, rakibimizin eksik kalması ve ilk yarının golsüz tamamlanması, karşılaşmayı beklentileri doğru yönetmemiz gereken bir maça dönüştürdü. İkinci yarıda aradığımız golü bulduk, üstünlüğümüzü koruyarak maçı gol yemeden tamamladık. Ancak sayısal üstünlüğümüzü daha iyi değerlendirip farkı artırabilirdik. Üst üste üçüncü galibiyetimizi aldık. Sonuçtan memnunuz ancak kazandığımız maçlarda da gelişime açık yönlerimizi görmeye devam ediyoruz. Bu galibiyette emeği olan tüm oyuncularımıza, teknik ekibimize, kulüp çalışanlarımıza ve desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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