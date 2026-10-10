Aliağa FK, İzmir derbisinde Menemen FK'yı 1-0 yenip 15 puana ulaştı

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2'nci Lig Beyaz Grup 6'ncı hafta mücadelesinde Aliağa FK, İzmir derbisinde konuk ettiği Menemen FK'yı 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü. Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanan maçın 12'nci dakikasında ev sahibi ekip penaltı kazandı. Ahmet Arslan'ın kullandığı penaltı vuruşunda Menemen FK kalecisi Mehmet Emin Sapancı gole izin vermedi. Menemen temsilcisinde Eren Fansa, 38'inci dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi. Aliağa ekibi, 59'uncu dakikada Muammer Sarıkaya'nın golüyle öne geçti: 1-0. Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince Aliağa FK, sahadan 1-0'lık zaferle ayrıldı. Bu sonuçla 3'te 3 yapan Aliağa FK, 15 puana ulaşıp 2'nci sıradaki yerini korudu. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Menemen FK ise 9 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı