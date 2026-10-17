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İzmir Menemen'de uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Menemen'de uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı
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Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 800 gram esrar, 66 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız silahlar ve 35 tüfek kartuşu ele geçirildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda, 800 gram esrar, 66 sentetik uyuşturucu hap, 6 gram sentetik uyuşturucu, 12 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 35 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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