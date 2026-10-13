Birçok yolda bakım çalışması var, Menemen'de şerit kapatma 31 Ekim'e kadar sürecek

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yol platformunda şerit işaretlemeleri yapılırken sürücülerin uyarılara riayet etmeleri önem taşıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun Çanakkale istikametinde Yenifoça bağlantı yolu katılım kolu 0-1. kilometrelerinde şev çalışması yapılıyor. Bu nedenle 31 Ekim'e kadar yolda emniyet şeridi ile sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanacak.

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun bazı kesimlerindeki yapım çalışmaları ve üstyapı imalatları sebebiyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Konya-Ankara yolunun 36-41. kilometrelerindeki (ASELSAN Kavşağı-Kayacık Mahallesi mevkisi) çalışmalar dolayısıyla ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri kesimindeki eski köprü trafiğe kapatılarak sürücüler yeni köprüye yönlendiriliyor.

Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 36-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılıyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31-36. kilometrelerinde üstyapı onarım, Antalya-Alanya yolunun 62-64. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Balıkesir-Dursunbey yolunun 62-68. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA