Menemen'de kayıp Muharreme Oral'ın öldürüldüğü iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

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İzmir'in Menemen ilçesinde 2005'ten bu yana haber alınamayan Muharreme Oral'ın öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden aralarında iki ağabeyinin de olduğu 4'ü tutuklandı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 19 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Oral'ın ağabeyleri Y. Oral, Z. Oral ve İ.H. Oral ile aile bireylerinden G. Oral ve G. Şanlı'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y. Oral, Z. Oral, G. Oral ve G. Şanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.H. Oral ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Muharreme Oral'ın cansız bedenine ulaşılması amacıyla yer altı görüntüleme ve tarama cihazlarıyla yürütülen çalışmaların sürdüğü öğrenildi.???????

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 22 Ekim'de NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de 2005'ten bu yana haber alınamayan Muharreme Oral'ın dosyasında, aile bireyleri tarafından öldürüldüğüne ilişkin gizli tanık beyanı ile şüphelilerin iletişim kayıtlarının birlikte değerlendirildiğini, Oral'ın bir kuyuya atıldığı iddiası üzerine 19 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA