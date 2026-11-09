Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi Haber Videosunu İzle
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
8 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda patlama meydana geldi. Canlı yayında son duruma ilişkin bilgileri paylaşan İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin ise enkaz altında olduğunu ifade etti.

  • İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
  • Enkaz altında kalan 4 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
  • Patlama, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldi ve tesiste yangın çıktı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan 4 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ tesislerinde saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu yaşandığı değerlendirilen patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

2 İŞÇİ HASTANEDE, 8 İŞÇİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Son durumu aktaran  İzmir Valisi Süleyman Elban; "Bugün saat 11.46 sıralarında Habaş Demir Çelik fabrikamızda bir kazan değişimi çalışması yapılırken tavan vincin düşmesi sonucu düşen malzemeler ark ocağına düşüyor ve çelikhanede patlama meydana geliyor. Meydana gelen bu patlama sonucunda maalesef ikisi hastanede olmak üzere, 8 tanesi de o düşen malzemelerin çarpması ve altında kalması sonucu toplam 10 işçi kardeşimiz vefat ediyor. Halen hastanelerimizde 15 yaralımız var. 15 yaralımızın dördünün durumu biraz ağır, diğer 11 yaralımızın durumu daha hafif. Konuyla ilgili hem Cumhuriyet Başsavcılığımız hem bakanlıklarımız hem de bizler tarafından idari ve adli soruşturma yürütülmektedir. Fabrikanın bir üretim bandının değişimi sırasında olması sebebiyle, o bölgede normalde 300'ün üzerinde olan çalışan sayısının 200 civarında olduğu arkadaşlarımız tarafından ifade edildi" diye konuştu.

"SAHADA SON YER BAKILINCAYA KADAR ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Arama ve kurtarma çalışmalarının büyük ölçüde bitmek üzere olduğunu belirten Vali Elban, "Saha çok büyük bir saha olduğu ve çok fazla malzeme bulunduğu için, yine de titizlikle, sahada son yer bakılıncaya kadar arama çalışmalarımız devam edecek. Tüm vefat eden kardeşlerimize Yüce Rabbim'den rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Vefat eden kardeşlerimizin ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. İnşallah bir daha böyle kazalar ve böyle acılar Rabbim bizlere göstermez diye temenni ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

"ENKAZ ALTINDA 4 KİŞİNİN OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini ifade eden Vali Elban, "Adli süreç devam ediyor. İdari süreç bakanlıklarımız tarafından başlatıldı, devam ediyor. Cumhuriyet savcılarımızdan henüz gözaltıyla ilgili bilgi gelmedi ama muhtemelen olacaktır. Enkaz altında 4 kişinin olduğunu değerlendiriyoruz. Çalışmalar devam ediyor. O kişilerle ilgili durum netleşinceye kadar arama kurtarma çalışmalarımız devam edecek" diye vurguladı.

"DÜŞEN MALZEMELERİN DOĞAL GAZ HATTINA ÇARPMASIYLA PATLAMA MEYDANA GELİYOR"

Vardiyada daha az işçi olduğunun değerlendirildiğini söyleyen Vali Elban, şunları kaydetti:

"Normal vardiyada o hatta 300'ün üzerinde çalışan varken, bakım sırasında kazan değişimi olduğu için yaklaşık 200 civarında çalışan olduğu söyleniyor. Ayrıca bir üretim de yok. O an bir demir çelik üretimi de yok. Ancak düşen malzemelerin doğal gaz hattına çarpması sonucu bir patlama meydana geliyor."

4 ağır yaralının İzmir'deki hastanelere sevk edildiğini kaydeden Vali Elban, "11 tanesi burada. Arkadaşlarımız değerlendirmesini yapıyor, 3 hastamızı daha sevk edebiliriz ama onların durumu ağır değil çok şükür. Çalışma Bakanımız ve Enerji Bakanımız birlikte hareket ettiler Ankara'dan. Birazdan gelecekler. Onlardan kısa bir süre sonra da Sağlık Bakanımızın burada olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

HABAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Patlamanın ardından HABAŞ'tan yapılan açıklamada, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kazadan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza acil müdahale ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmış ve yaralılarımız hastaneye sevk edilmiştir."

Kazanın nedenlerinin belirlenmesi için ilgili resmi kurumlarla koordinasyon içinde çalışmaların ve incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

BAKAN ÇİFTÇİ VE BAKAN BAYRAKTAR BÖLGEYE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fabrikada meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangına ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan bilgi aldığı öğrenildi. Bakanlar Çiftçi ve Bayraktar, daha sonra bölgede incelemede bulunmak üzere İzmir'e hareket etti.

4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini duyurdu. Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada "Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir. Cumhuriyet savcılarımız ve bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde incelemeler yürütülürken enkaz altında bulunan işçilerimize ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Hayatını kaybeden işçilerimize Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan işçilerimizin sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

★ Okurların en beğendiği yorum
özkan çetin:offf ,,, kaç eve ateş düştü böyle, allahım sabırlar versin ..
Tüm yorumlar (8)
İlgili Haberler
İzmir'deki patlamada can kaybı yükseldi! Erdoğan bilgi aldı, 3 bakan bölgeye gidiyorİzmir'deki patlamada can kaybı yükseldi! Erdoğan bilgi aldı, 3 bakan bölgeye gidiyor
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldiİşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdiHABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
İzmir'deki patlamanın şiddeti görgü tanıklarının sözlerine yansıdı: Deprem oluyor sandıkİzmir'deki patlamanın şiddeti görgü tanıklarının sözlerine yansıdı: Deprem oluyor sandık
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıözkan çetin:★ Okurların en beğendiği

offf ,,, kaç eve ateş düştü böyle, allahım sabırlar versin ..

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıAyzer Karaarslanoglu:

İstediğini gönder gidenler geri gelmeyecek..Emekçinin hayatı bukadar ucuz işte..Allah'a emanet hiçbir güvenlik önlemi olmadan calıştırılıyorlar..Vefat eden tüm emekçilerinlmize Allah rahmet eylesin..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıAnıl Kırcı:

Türkiye’de Allah’a emanet yaşıyoruz, sıfır denetim , kontrol yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVictor Faith:

işkembeden uydurma sırf muhalefet olsun, denetim olmazsa sence bir tane mi olur olay

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıHasan Turk:

Recebe emnat ol bakar sayan fon kollar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

İNŞALLAH GERİDE KALAN KEDERLİ AİLELERE GEREKLİ YARDIM YAPILIR, SAHİPSİZ BIRAKILMAZ. KAÇ ÇOCUK BABASIZ BÜYÜYECEK KAÇ KIZ BABASIZ KALACAK

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Yola dewam ne degisicek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne şakaları var ne de acımaları! Barcelona geriden gelip kazandı

Ne şakaları var ne de acımaları! Geriden gelip kazandılar
Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı

Galatasaray kovar gibi yollamıştı! Milli takıma çağrıldı

Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber! Taraftarlar şokta12

Kötü haber geldi! Taraftarlar şokta
Türkiye'de çekildi! Bu fotoğraf karesine büyük tepki var17

Türkiye'de çekildi! Bu fotoğraf karesine büyük tepki var
Milletvekilleri, Bakan Gürlek'in önünde birbirlerine girdiler

Milletvekilleri, Bakan Gürlek'in önünde birbirlerine girdiler
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
İzmir'deki patlamanın şiddeti görgü tanıklarının sözlerine yansıdı: Deprem oluyor sandık

İzmir'deki patlamanın şiddetini görgü tanıkları anlattı
Baraj suyu çekildi, 26 yıldır su altında olan tarihi yapılar ortaya çıktı

Bu yapılar 26 yıldır görünmüyordu
Kenan Yıldız büyük müjdeyi kendi ağzıyla duyurdu

Büyük müjdeyi kendi ağzıyla duyurdu