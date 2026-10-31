Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Menemen FK, yarın evinde Hatayspor'u yenip 10'uncu sıradan çıkışa geçmeyi hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Menemen FK, yarın evinde Hatayspor'u yenip 10'uncu sıradan çıkışa geçmeyi hedefliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta galibiyet hasreti 3 maça çıkan Menemen FK, yarın saat 15.00'te Hatayspor'u konuk edecek. 10 puanla 10'uncu sıradaki Menemen FK'nın teknik direktörü Tolga Doğantez kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor; Hatayspor ise eksi 5 puanla 17'nci sırada.

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Çorlu Spor 1947 ile 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Menemen Futbol Kulübü yarın evinde Hatayspor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Topladığı 10 puanla haftaya 10'uncu sırada giren Menemen FK'da teknik direktör Tolga Doğantez, Hatayspor maçını kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerini dile getirdi. Hatayspor ise eksi 5 puanla 17'nci basamakta yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir

Gözler Erdoğan'ın vereceği müjdede! Maaşlara 6 ayda bir zam yerine...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı

Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
'Gündüz kızım, gece karımsın' diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı

"Gündüz kızım, gece karımsın" diyerek istismar etti! Anne suç ortağı
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi! İşte o görüntüler

Daha fazla saklanmadılar! Günlerdir konuşulan aşk belgelendi
Osimhen'e ne oldu? Galatasaraylıları korkutan görüntü

Galatasaraylıları korkutan görüntü
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler

Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar

Salah krizi büyüyor! Mısır'dan Trabzon'a özel heyet geliyor, Federasyon devrede

Salah depremi! Federasyon devrede
Erzincan'da restoranın bahçesine yavru ayı girdi! Çalışanları görünce su kanalından yüzerek kaçtı

Restoran bahçesinde sabah sürprizi! Görünce suya atladı