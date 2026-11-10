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Aliağa'da patlamada ölen işçinin cenazesi Bakan Işıkhan ve protokolün omzunda taşındı

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Aliağa'da patlamada ölen işçinin cenazesi Bakan Işıkhan ve protokolün omzunda taşındı
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İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında patlamada ölen 57 yaşındaki işçi Abdülkadir Kınacı için Menemen'de cenaze töreni düzenlendi. Tabutunu Bakan Vedat Işıkhan ve protokol üyelerinin taşıdığı Kınacı, Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden evli ve 3 çocuk babası Abdülkadir Kınacı (57) için ikindi vakti Menemen'deki Çınarlıdere Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Kınacı'nın tabutu Bakan Işıkhan ve protokol üyeleri tarafından omuzlanarak cenaze aracına taşındı. Kınacı'nın cenazesi Çınarlıdere Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi.

4 GÜN ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

Bayram Kınacı (56), ağabeyi Abdülkadir Kınacı'nın bir pamuk fabrikasından emekli olduğunu belirtip, "Emekli olduktan sonra arada sırada bazı işlerde çalışıyordu. En son 4 gün önce demir çelik fabrikasında bu işe başlamıştı" dedi.

Kadir ÖZEN/İZMİR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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