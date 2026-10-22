Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Avukat Özge Penbegül cinayetinde TÜBAKKOM hukuki sürecin takipçisi olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avukat Özge Penbegül cinayetinde TÜBAKKOM hukuki sürecin takipçisi olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜBAKKOM ve Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, İzmir Menemen'de Avukat Özge Penbegül'ün polis memuru nişanlısı tarafından öldürülmesine tepki gösterdi. TÜBAKKOM sürecin takipçisi olacağını bildirirken Çağlayan, 'Bir kadının daha eksilmesine tahammülümüz yok' dedi.

(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) ile Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, İzmir Menemen'de Avukat Özge Penbegül'ün polis memuru nişanlısı tarafından öldürülmesine tepki gösterdi. TÜBAKKOM, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirirken, Çağlayan "Bir kadının daha eksilmesine tahammülümüz yok" dedi.

TÜBAKKOM, İzmir Menemen'de görev yapan Penbegül'ün polis memuru nişanlısı tarafından öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İzmir Menemen'de görev yapan meslektaşımız Avukat Özge Penbegül'ün, polis memuru olan nişanlısı tarafından silahla katledildiğini büyük bir üzüntü ve öfkeyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kadınların yaşam hakkını savunan hukukçular olarak bugün bir meslektaşımızın daha yaşam hakkının elinden alınmasıyla karşı karşıyayız. Üstelik bu cinayetin, toplumun can güvenliğini sağlamakla görevli bir kamu görevlisi tarafından işlendiğinin bildirilmesi, devletin yaşam hakkını koruma yükümlülüğünü bir kez daha gündeme getirmektedir.

Kadın cinayetlerinin ardından aynı açıklamaları yapmaktan, aynı hukuki yükümlülükleri hatırlatmaktan yorulduk. Ancak mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Kadınların yaşam hakkının korunması bir temenni değil, devletin anayasal yükümlülüğüdür. 6284 sayılı kanunun etkin uygulanması, koruyucu ve önleyici tedbirlerin eksiksiz alınması ve cezasızlığa yer verilmemesi zorunludur. TÜBAKKOM olarak meslektaşımızın katledilmesine ilişkin hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Artık kadınların öldürülmesinin ardından yeni vaatler duymayı değil, kadınların yaşatılması için hukukun gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz."

ÇAĞLAYAN: "BİR KADININ DAHA EKSİLMESİNE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan da cinayete ilişkin, "Bugün yine bir kadın, en yakınındaki erkek tarafından katledildi. Kadın cinayetleri politiktir. Kadınları korumayan politikalar da failleri cesaretlendiren cezasızlık algısı da bu şiddetin bir parçası. Öfkeliyiz, üzgünüz. Bir kadının daha eksilmesine tahammülümüz yok. Başta meslektaşımızın ailesine, sevdiklerine ve tüm İzmir Barosuna başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA
Japonya'da şaşırtan uygulama! Dükkanları ve evleri bedavaya veriyorlar

Bu ülkede evler ve dükkanlar bedava! Nedeni duyanları şaşırtıyor
Haramidere metrobüs durağında asansör krizi! Engelli kadını vatandaşlar taşıdı

Asansör çalışmayınca iş başa düştü: Yaşlı kadını böyle taşıdılar
Mide bulandıran manzara! 15 ton bozuk et için akılalmaz savunma

Denetimde mide bulandıran manzara
Fenomen ve oyun geliştirici Manuel Otto canlı yayında kendini ateşe verdi! Feci şekilde hayatını kaybetti

Ünlü oyun geliştirici canlı yayında kendini ateşe verdi!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sırbistan'da seçimler öncesi muhalefetten gövde gösterisi

Seçimlerden günler önce resmen gövde gösterisi yaptılar!
Osimhen'den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti

Fenerbahçe'ye mesajı yolladı: Dünyanın en iyi...
31 yıllık devrin sonu! Oyun dünyasına şekil veren stüdyo kapanıyor, 400 çalışan işsiz kalacak

31 yıllık devrin sonu! Oyun dünyasına şekil veren stüdyo kapanıyor
Altın Portakal Film Festivali'nde bu yıl 11 milyon lira ödül verilecek

Altın Portakal’da bu yılki ödül miktarı dudak uçuklattı!
İzmir'de emekli astsubay iki kardeş arasında kanlı kavga! Ağabey, kardeşini caddede tabancayla vurdu

İki emekli astsubay kardeş tartıştı! Ağabey tetiği çekti
İstanbul'da 559 bin kişi üst solunum yolu enfeksiyonuyla hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar patlama yaptı, bir ayda hastaneler dolup taştı
Arda Güler kamera karşısına geçti! Konuşulan rakam inanılmaz

4,5 milyon euroluk kare!