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Menemen FK, yarın iç sahada -44 puanlı Adana Demirspor'u konuk edecek

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Menemen FK, yarın iç sahada -44 puanlı Adana Demirspor'u konuk edecek
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Menemen FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta mücadelesinde yarın Adana Demirspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadyumu'nda saat 15.00'te oynanacak maçta 6 puanla 9. sıradaki Menemen FK, -44 puanla son sıradaki Adana Demirspor'u yenerek üst üste üçüncü galibiyetini hedefliyor.

Menemen FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 5. hafta mücadelesinde yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, 5. hafta mücadelesinde yarın Adana Demirspor ile iç sahada karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Abdurrahman Faruk Avşar yönetecek.

Müsabaka öncesinde 2 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan İzmir temsilcisi, topladığı 6 puanla 9. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Adana ekibini de yenerek üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

Konuk ekip Adana Demirspor, borçları nedeniyle FIFA tarafından verilen cezalar sonucunda lige -48 puanla başladı. Şu anda -44 puanı bulunan Adana temsilcisi, ligde son sırada yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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