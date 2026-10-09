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2'nci Lig Beyaz Grup'ta Aliağa FK, yarın Menemen FK'yı konuk edecek

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2'nci Lig Beyaz Grup'ta Aliağa FK, yarın Menemen FK'yı konuk edecek
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2'nci Lig Beyaz Grup 6'ncı haftasında Aliağa FK, yarın saat 19.00'da Aliağa Atatürk Stadı'nda Menemen FK'yı konuk edecek. Tayfun Sarı'nın yöneteceği maç öncesi 12 puanla 2'nci sıradaki Aliağa FK ile 9 puanla 6'ncı sıradaki Menemen FK, zirve yarışında karşı karşıya gelecek.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren iki İzmir ekibi Aliağa Futbol ve Menemen Futbol Kulübü yarın 6'ncı hafta müsabakasında karşı karşıya gelecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda Tayfun Sarı'nın yöneteceği maç saat 19.00'da başlayacak. Ev sahibi Aliağa FK, bu maç öncesi 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi alıp 12 puan topladı. Teknik direktör Namet Ateş yönetiminde haftaya 2'nci sırada giren sarı-siyahlılar, son 2 maçını kayıpsız geçti. Sezona yönetim ve kadrodaki belirsizliklerle başlayan, ilk 2 maçını puansız geçen Menemen FK ise sonradan çıkışa geçti. Tecrübeli teknik adam Tolga Doğantez'in çalıştırdığı sarı-lacivertliler üst üste 3 maçını kazanıp 9 puan topladı, sıralamada 6'ncı basamağa adını yazdırdı. İki takım geçen sezon da aynı grupta yer almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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