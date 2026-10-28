Menemen Futbol Kulübü, Karacabey Belediyespor'a 0-1 yenilip kupaya veda etti

Menemen Futbol Kulübü, Karacabey Belediyespor'a 0-1 yenilip kupaya veda ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda Menemen Futbol Kulübü, Karacabey Belediyespor'a 0-1 yenilerek kupadan elendi. Menemen, 30'uncu dakikada Mehmet Emin'in kırmızı kartıyla 10 kişi kalırken Karacabey 71'inci dakikada Bedirhan Çetin'in golüyle tur atladı.
ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde evinde Karacabey Belediyespor'a tek golle yenilen Menemen Futbol Kulübü kupada havlu attı: 0-1. Menemen İlçe Stadı'nın zemini bakımda olduğu için Altınordu Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi 30'uncu dakikada Mehmet Emin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Konuk Karacabey Belediyespor 71'inci dakikada Bedirhan Çetin'in golüyle tur atlamayı başardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı