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Özge Penbegül neden öldü, Özge Penbegül kimdir, polis Aykut Erol nişanlısı Özge Penbegül’ü neden öldürdü?

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Özge Penbegül neden öldü, Özge Penbegül kimdir, polis Aykut Erol nişanlısı Özge Penbegül’ü neden öldürdü?
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İzmir’in Menemen ilçesinde yaşanan olay, kentte derin bir üzüntüye neden oldu. Hakkari’de görev yapan polis memuru Aykut Erol’un, tartıştığı nişanlısı avukat Özge Penbegül’ü silahla öldürdükten sonra kendi yaşamına da son verdiği olayın ardından “Özge Penbegül kimdir?” ve “Özge Penbegül neden öldü?” soruları gündeme geldi.

Olay, çiftin 3 Ekim’de nişanlanmasının üzerinden henüz üç hafta geçmişken yaşandı. Tartışmanın hangi nedenle çıktığı henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte Menemen’de yaşanan olaya dair bilinenler.

ÖZGE PENBEGÜL KİMDİR?

Özge Penbegül, İzmir’de yaşayan bir avukattı. Penbegül, 3 Ekim’de polis memuru Aykut Erol ile nişanlanmıştı.

ÖZGE PENBEGÜL NEDEN ÖLDÜ?

Özge Penbegül, nişanlısı polis memuru Aykut Erol tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Menemen ilçesine bağlı Tülbentli Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. Anne ve babasının tatilde olduğu evde Penbegül ile Erol arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erol, yanındaki tabancayla Penbegül’e ateş etti ve ardından kendi yaşamına son verdi.

AYKUT EROL NİŞANLISINI NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Tartışmanın nedeni ve olayın arka planı henüz netlik kazanmadı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan soruşturma sürüyor.

KURTARILAMADILAR

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özge Penbegül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Hakkari’de görev yaptığı öğrenilen Aykut Erol ise ambulansla kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi’nde kurtarılamadı.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden Özge Penbegül ile Aykut Erol’un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, olayın nasıl yaşandığını ve tartışmanın nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

ŞİDDETE KARŞI YARDIM HATLARI

Şiddete maruz kalan ya da risk altında olduğunu düşünen kadınlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 183 numaralı Sosyal Destek Hattı’ndan ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım alabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün KADES uygulaması üzerinden de tek dokunuşla acil yardım çağrısı yapılabiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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