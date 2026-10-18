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Menemen FK evinde Gebzespor'a 1-0 yenilince üst sıralardan uzaklaştı

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Menemen FK evinde Gebzespor'a 1-0 yenilince üst sıralardan uzaklaştı
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta Menemen FK evinde Gebzespor'a 1-0 yenilerek son 2 maçını da kaybetti. 77'de kırmızı kartla 10 kişi kalan sarı-lacivertliler üst sıralardan uzaklaşırken teknik direktör Tolga Doğantez toparlanacaklarına inandığını söyledi.

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Aliağa FK'ya tek golle mağlup olan Menemen Futbol Kulübü evinde Gebzespor engelini de aşamadı. Maçın 26'ncı dakikasında Mutlu'nun golüyle yenik duruma düşen Menemen FK, 77'nci dakikada Doğukan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Evinde puan alamayan sarı-lacivertliler son 2 maçını 1-0 kaybederek üst sıralardan uzaklaştı. Menemen FK teknik direktörü Tolga Doğantez en kısa sürede toparlanıp yeniden çıkışa geçeceklerine inandığını söyledi. Menemen FK gelecek hafta Çorluspor 1947 Spor deplasmanında terleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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