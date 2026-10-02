Menemen FK, 6 puanla 9. sırada ve yarın sonuncu Adana Demirspor'u konuk edecek

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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Ankaraspor'u 3-0, Sebatspor'u da (D) 1-0 yenerek çıkışa geçen Menemen Futbol Kulübü, yarın sahasında sonuncu Adana Demirspor'la karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Abdurrahman Faruk Avşar görev alacak. Topladığı 6 puanla 9'uncu sıraya adını yazdıran Menemen FK'da Teknik Direktör Tolga Doğantez, taraftarın desteği ile bir galibiyet daha almayı hedeflediklerini dile getirdi. Adana Demirspor borçları nedeniyle FIFA'dan aldığı cezalar yüzünden lige eksi 48 puanla başlamıştı. Şu an eksi 44 puanı bulunan Adana temsilcisi sonuncu durumda.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı