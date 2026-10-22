Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Menemen Ağır Ceza Mahkemesi sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıl hapis verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Menemen'de eski kız arkadaşı Gözde Akbaba'yı (26) tabancayla öldüren sanık, kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Mahkeme, sanığa ruhsatsız silah ve mermileri bulundurma suçundan da 3 yıl hapis verdi.

İzmir'in Menemen ilçesinde eski kız arkadaşı Gözde Akbaba'yı (26) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Menemen Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Lokman E. ve taraf avukatları katıldı. Maktulün babası Osman Akbaba ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Duruşma savcısı, geçen celse verdiği esasa ilişkin mütalaasını yineleyerek, sanığın "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen baba Akbaba, sanığın kızını çok kez rahatsız ettiğini belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Son sözleri sorulan Lokman E., pişman olduğunu belirterek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Lokman E.'yi "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Menemen ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde yaşadığı eve 19 Ocak 2026'da gelen Gözde Akbaba, bu sırada eski erkek arkadaşı Lokman E.'nin (33) silahlı saldırısına uğramış, sol bacağından tabancayla yaralanan kadın, kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen 21 Ocak'ta yaşamını yitirmişti.

Olayın gerçekleştiği bölgeye yakın bir benzin istasyonunda suç aleti ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait boş şarjörle yakalanan şüpheli Lokman E. tutuklanmıştı.

Öte yandan olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık Lokman E. hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Menemen Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA
Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Cem Akaş’ın 19 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Yazar Cem Akaş’ın 19 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP’li Yıldız’dan “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Korkarak yaşayanlar yalnızca hayatı seyreder

Feti Yıldız’dan "Terörsüz Türkiye" açıklaması: Korkarak yaşayanlar...
Sokak ortasında kanlı dehşet! 61 yaşındaki eşini bıçakladı, yakalanınca intihara kalkıştı

61 yaşındaki eşini bıçakladı, yakalanınca kendi boğazını kesti
Bakıcısını ağır yaraladı, köydeki evleri yıktı! Çıldıran fil 15 saatte yakalandı

Köyü yıkan 15 saatlik fil terörü
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem

Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun

Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası! Bakanlık binasını da vurdular

Başkentte bakanlık dahil her yeri vuruyorlar
Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti

Dünya bir ilki yaşıyor! Korkulan kabus gerçek oldu