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Nesine 2. Lig'in 5. haftası Kırmızı ve Beyaz Gruplarda 7 maçla başladı

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Nesine 2. Lig'in 5. haftası, bugün oynanan 7 maçla başladı. Kırmızı Grup'ta 1461 Trabzon FK, Sakaryaspor ve Karacabey Belediyespor; Beyaz Grup'ta Aliağa Futbol, Muşspor, Menemen FK ve Isparta 32 galip geldi.

Futbolda Nesine 2. Lig'in 5. haftası, oynanan 7 maçla başladı.

Gruplarda bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

KCT 1461 Trabzon FK-Serikspor: 4-1

Kırklarelispor- Sakaryaspor : 1-3

Fethiyespor- Karacabey Belediyespor: 0-1

Beyaz Grup:

Efor Çay Erbaaspor-Aliağa Futbol: 2-4

İnegöl Kafkasspor-Muşspor: 0-1

Menemen FK-Adana Demirspor: 2-0

İSBAŞ Isparta 32-Hatayspor: 1-0

Kaynak: AA
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