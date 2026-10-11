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Menemen FK'nın 3 maçlık serisi Aliağa Futbol deplasmanında 1-0'lık yenilgiyle bitti

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Menemen FK'nın 3 maçlık serisi Aliağa Futbol deplasmanında 1-0'lık yenilgiyle bitti
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanan Menemen FK'nın serisi, Aliağa Futbol deplasmanında 1-0'lık yenilgiyle sona erdi. 38'inci dakikada Eren'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Menemen FK, bu sonuçla 9 puanda kaldı ve ligdeki toplam 3'üncü mağlubiyetini aldı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanıp zirve yarışında iddialı duruma gelen Menemen Futbol Kulübü'nün serisi Aliağa Futbol deplasmanında sona erdi. İzmir derbisinde Aliağa FK'ya 1-0 kaybeden Menemen FK, 9 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler 38'inci dakikada 10 kişi kaldı. Eren'in kırmızı kart görmesiyle 1 kişi eksik oynayan Menemen FK rakibine uzun süre dirense de yenilgiden kurtulamadı. Ligdeki toplam 3'üncü mağlubiyetini alan Menemen FK'da teknik direktör Tolga Doğantez üzgün olduklarını ancak yarışı bırakmayacaklarını dile getirdi. Menemen FK gelecek hafta evinde Gebzespor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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