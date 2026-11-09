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Aliağa'daki fabrika patlamasına ilişkin soruşturmada 4 savcı görevlendirildi

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Aliağa'daki fabrika patlamasına ilişkin soruşturmada 4 savcı görevlendirildi
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aliağa'daki fabrika patlamasında Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Savcılar olay yerinde inceleme yaparken enkaz altındaki işçiler için kurtarma çalışmaları sürüyor.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında patlama meydana gelmiştir. Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir.

Cumhuriyet savcılarımız ve bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde incelemeler yürütülürken enkaz altında bulunan işçilerimize ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Hayatını kaybeden işçilerimize Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan işçilerimizin sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA
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