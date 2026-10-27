Eski eşini silahla yaralayan sanığın 15 yıllık cezası 5 yıl 10 ay 3 güne indi

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İzmir'de boşandığı kadını silahla yaraladığı iddiasıyla daha önce 15 yıl hapse çarptırılan sanığa, yeniden yapılan yargılamada 5 yıl 10 ay 3 gün hapis verildi.

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık F.B, eski eşi Aysel Aydemir ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık F.B, bozma kararına karşı bir şey söylemedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın "kasten yaralama" suçu kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

Savunma yapan sanık F.B, çok pişman olduğunu kaydederek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık F.B'nin "kasten yaralama" suçundan 5 yıl 10 ay 3 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Duruşma sonrasında gazetecilere açıklama yapan Aysel Aydemir, karara tepki göstererek şunları kaydetti:

"Ödül gibi bir ceza oldu. Diyecek kelime bulamıyorum, hayatımla ilgili bir karar verildi. Çıktığı zaman durmayacak, biliyorum. Yine aynı olayları yaşayacağım, çok yoruldum, ben yaşamak istiyorum. O gün oraya beni öldürmeye gelmişti. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Çok şaşkınım. Caydırıcı ceza almasını bekliyordum. Bunun mücadelesini vermeye devam edeceğim."

Öldürülen Özge Penbegül'ün mağdurun avukatı olduğu ortaya çıktı

Öte yandan Menemen ilçesinde 22 Ekim'de, nişanlı olduğu polis memuru Aykut Erol tarafından tabancayla öldürülen avukat Özge Penbegül'ün (26) mağdur Aysel Aydemir'in vekili olduğu öğrenildi.

Olay

İzmir'in Çiğli ilçesinde 19 Haziran 2023'te işe gitmek için evden çıkan Aysel Aydemir, 5 yıl önce ayrıldığı ve koruma tedbiri kararı aldırdığı eski eşi F.B. tarafından silahla yaralanmış, yakalanan F.B. tutuklanmıştı.

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Ekim 2024'te görülen davada F.B, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl, "ruhsatsız silah bulundurmaktan" da 2 yıl hapse çarptırılmıştı.

İstinaf başvurularının reddedilmesinin ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 24 Haziran 2026'da sanığın "ruhsatsız silah bulundurmaktan" 2 yıl hapis cezasını onadı.

"Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen hükümde ise eyleminin "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar vererek dosyayı, yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.

Kaynak: AA